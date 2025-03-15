Сильный ветер оставил жителей области без света

В Ярославской области сильный ветер с дождем привел к отключениям электричества, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным на 02:09 15 марта электроснабжение было отключено в 49 населенных пунктах, в которых проживает 2163 человека. Отключения произошли в Угличском, Ярославском, Рыбинском, Даниловском, Большесельском и Переславском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ярэнерго» Фото: пресс-служба «Ярэнерго»

Как сообщили в «Ярэнерго», ветер достигал 21 м/с. В течение ночи над ликвидацией аварий работали 59 бригад с 262 специалистами и 107 единицами спецтехники.

«Ночью персонал локализовывал повреждения и переключался на резервные схемы. Утром энергетики приступили к основным восстановительным мероприятиям, однако размытые дороги и сложный подъезд к местам повреждений затрудняют процесс»,— сообщили в «Ярэнерго».

Как сообщили в ГУ МЧС, на 9:00 без света оставались 47 населенных пунктов и 1953 жителя. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, ночью упавшие деревья затрудняли движение по дорогам, на места выезжали работники дорожных служб.

Антон Голицын