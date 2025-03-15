В Казани представят дрон с ИИ для инфраструктуры от беспилотников

В Казани летом представят дрон с искусственным интеллектом для защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Об этом разработчик аппарата сообщил «РИА Новости».

Представитель разработчиков отметил, что этап научно-исследовательских работ завершен и сейчас ведется обучение ИИ на больших базах данных, включая данные с радиолокации. В ближайшее время начнутся опытно-конструкторские работы. Дрон разрабатывается при поддержке Народного фронта.

Новый дрон без управления оператора сможет перехватывать беспилотники на объектах критической инфраструктуры. Казанские разработчики планируют интегрировать его в комплекс для установки на стратегических объектах и предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Дрон-перехватчик будет способен самостоятельно атаковать цель, используя тепловую головку и передавая координаты вражеского беспилотника в полетный контроллер. ИИ анализирует данные от внешних источников, включая камеру, и транслирует картинку в ситуационный центр на территории производства, например, на нефтеперерабатывающем заводе. Оператору остается только принять решение и дать команду дрону-перехватчику.

Влас Северин