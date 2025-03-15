В Миассе в суд передано дело о гибели прохожего в канализационном коллекторе

Следственный отдел по Миассу регионального управления Следственного комитате РФ завершил расследование уголовного дела о гибели местного жителя, провалившегося в яму и утонувшего в канализационном коллекторе. Перед судом предстанет начальник цеха коммерческой организации по обвинению в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, в апреле 2024 года начальник цеха организации, обслуживающей сети водоотведения, выявил естественный провал грунта над канализационной сетью, проходящей вдоль трассы Миасс — Златоуст, но не обеспечил установку защитного ограждения, а также проведение срочных аварийно-восстановительных работ. В результате в провал упал 52-летний местный житель, который шел по тропе вдоль дороги. «В дальнейшем, при перемещении по канализационной сети, наполненной загрязненными стоками, наступила смерть потерпевшего»,— сообщают следственные органы.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.