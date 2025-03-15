«С детства был склонен к садизму»

«Ъ-Новороссийск» продолжает цикл материалов о расследованиях громких преступлений прошлых лет. Юрий Спарихин, известный серийный убийца и насильник из Новороссийска, в марте 2021 года был приговорен к пожизненному заключению. Свое первое преступление он совершил в советские годы, изнасиловав и забив до смерти соседку. Последней жертвой маньяка стала 40-летняя жительница Краснодара. Среди его жертв есть и дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Ровно четыре года назад Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному тюремному сроку 58-летнего Юрия Спарихина, признав его виновным в похищении женщин, изнасилованиях, убийстве и других преступлениях (по шести уголовным статьям). Злодеяния он совершил в Новороссийске, Краснодаре и Апшеронском районе. На его счету есть и другие жестокие преступления, совершенные в советские годы и в начале двухтысячных.

Юрий Спарихин родился 14 марта 1963 года в грузинском Батуми в семье Валентина и Серафимы Спарихиных. Он был младшим из двух братьев. В 1973 году семья переехала в Новороссийск, где родители Юрия были известны как уважаемые граждане.

Однако с раннего возраста Юрий проявлял тревожные признаки: ему нравилось мучить животных.

Его двоюродный брат рассказывал «Нашей газете»: «Он с детства был склонен к агрессии, садизму. Скрытный был такой. Для него собаку убить было — легко. В школе учился плохо. Семь классов только и закончил».

Вместо школьных занятий Юрий проводил время на улице, общаясь с местными хулиганами, ворами и пр. Родственники утверждали, что причиной его поведения было предполагаемое физическое и сексуальное насилие со стороны старшего брата Бориса, но это так и не подтвердилось. Сам Юрий отрицал эти слухи.

В 1977 году 14-летний Юрий Спарихин был впервые осужден за кражу. Отбыв наказание, он вернулся в Новороссийск, где в 1980 году совершил первое убийство. Его жертвой стала соседка Надежда. Как писали СМИ, она была «молодая, гулящая женщина». Юрий Спарихин изнасиловал жертву, после чего забил ее до смерти.

За жестокое убийство его приговорили к 10 годам тюрьмы — самому суровому наказанию того времени. Затем он совершил кражу, а потом и другие мелкие преступления, за что вновь и вновь оказывался за решеткой.

В 1996 году Юрий Спарихин освободился из мест лишения свободы и через некоторое время совершил изнасилование в Ленинском парке Новороссийска. За это преступление суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

В начале 2000-х годов Юрий Спарихин вновь вышел на свободу. Вернувшись в Новороссийск к матери, летом того же года он отправился на базу отдыха в Абрау-Дюрсо, где работал его старший брат Борис. Там Юрий изнасиловал и убил двух 14-летних девочек.

После ареста убийца пытался переложить вину на своего брата Бориса, также бывшего заключенного, осужденного за изнасилование. Однако в 2001 году Юрий был признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме Саратовской области.

В июне 2020 года Юрий Спарихин, полностью отсидев срок, вернулся в Новороссийск. Около двух месяцев он жил жизнью обычного человека, работал сборщиком поддонов. Но уже в августе совершил очередное преступление. На улице Героев-десантников Спарихин напал на 34-летнюю женщину, которая садилась в свой автомобиль. Приставив нож к ее шее, он потребовал отвезти его в село Мысхако. Там он изнасиловал потерпевшую, после чего решил покататься по ночному городу вместе с жертвой.

В 16-м микрорайоне на автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения, обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. Юрия Спарихина задержали, но вскоре он сбежал из зала суда, куда его доставили для избрания меры пресечения. Преступника объявили в федеральный розыск, подняли все силы и средства.

Пытаясь скрыться от следствия, Спарихин добрался до Краснодара, где напал на 40-летнюю автомобилистку, угрожая ножом, потребовал довезти его до Апшеронска, после чего изнасиловал и убил женщину.

Через несколько дней Юрий Спарихин был замечен полицией за рулем угнанного автомобиля жертвы. Во время погони он не справился с управлением и съехал в кювет.

Расследование этого дела заняло около полугода. В марте 2021 года Краснодарский краевой суд признал Юрия Спарихина виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пожизненному заключению.

Тат Гаспарян