СК возбудил дело по факту смерти челябинки после пластической операции

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы после пластической операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по признакам ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 5 марта в Челябинской областной клинической больнице 39-летней пациентки провели пластическую операцию. 9 марта она скончалась.

Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливается причинно-следственной связи между операцией и наступлением смерти.