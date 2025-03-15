«Электросамокатчикам могут запретить кататься вдвоем и сигналить пешеходам»

Минтранс России предложил новые поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), которые ужесточают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ). Изменения могут существенно повлиять на жизнь горожан, особенно в крупных городах, таких как Краснодар и Сочи, где популярность электросамокатов, гироскутеров и моноколес продолжает расти, считает адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Алексей Иванов

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«Запоздало, но похвально, что Минтранс предлагает приравнять пользователей СИМ к водителям транспортных средств. Это означает, что они будут обязаны останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД, проходить проверку на состояние опьянения, соблюдать ограничение скорости до 10 км/ч при приближении к пешеходам, запрещается кататься вдвоем или втроем, а также сигналить пешеходам с требованием уступить дорогу.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах, особенно в условиях роста числа ДТП с участием СИМ. В Краснодарском крае, где активно развивается микромобильность, такие инциденты также не редкость. Например, в Краснодаре за последний год зафиксировано несколько десятков ДТП с участием электросамокатов, включая случаи с серьезными травмами. За последние годы в Краснодаре участились случаи наездов на пешеходов, а также аварии с участием пьяных водителей СИМ.

Новые поправки могут помочь снизить аварийность, но их реализация потребует значительных усилий правоохранительных органов. В Краснодаре, где пользователи СИМ исчисляются тысячами, контроль за соблюдением новых правил станет серьезным вызовом для ГИБДД.

Параллельно с изменениями в ПДД готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Предлагается ввести штрафы: до 3 тыс. руб. за катание вдвоем, до 2,5 тыс. руб. за создание помех пешеходам, до 30 тыс. руб. за управление СИМ в состоянии опьянения.

Для Краснодарского края, где многие используют СИМ для передвижения по городу, такие штрафы могут стать серьезным сдерживающим фактором. Однако важно, чтобы меры были не только карательными, но и сопровождались разъяснительной работой среди населения.

Вместе с тем в предлагаемых нововведениях заложены проблемы и риски. Во-первых, технические сложности: не все пользователи СИМ, особенно подростки смогут быстро адаптироваться к новым требованиям.

Во-вторых, контроль со стороны ГИБДД: в условиях ограниченных ресурсов правоохранительных органов обеспечить повсеместный контроль за соблюдением правил будет непросто.

В-третьих, инфраструктура: в Краснодаре и других городах края необходимо развивать инфраструктуру для СИМ, включая выделенные полосы и парковки.

Поэтому не думаю, что одними лишь нововведениями можно исправить текущую ситуацию.

Для примера. В Москве, где уже действуют строгие правила для пользователей СИМ, в 2024 году зафиксировано более 1 тыс. ДТП с их участием. В Краснодаре подобные случаи пока менее масштабны, но тенденция к росту аварийности очевидна. Например, в 2023 году на Красной улице произошел наезд электросамоката на пешехода, что привело к серьезным травмам. Такие инциденты подчеркивают необходимость ужесточения контроля.

Предложенные Минтрансом поправки к ПДД — важный шаг в регулировании использования СИМ. Они направлены на повышение безопасности на дорогах, но их реализация потребует значительных усилий властей и самих пользователей. Для Краснодарского края, где микромобильность становится все более популярной, важно развивать инфраструктуру для СИМ, проводить разъяснительную работу среди населения, обеспечить эффективный контроль за соблюдением новых правил.

Поэтому не ужесточение правил, а комплексный подход позволит снизить аварийность и сделать использование СИМ безопасным для всех участников дорожного движения».