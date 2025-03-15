Концерт группы Zoloto, ирландское шоу Celtica и премьера оперы «Риголетто»

Когда в Краеведческом музее откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», где пройдет показ пьесы по мотивам «Мастера и Маргариты», а также что ждать на выставке «Мир русской души». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

15 марта (суббота)

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В ДК Железнодорожников выступит итальянский оперный певец Алессандро Сафина. Вместе с симфоническим оркестром он исполнит как произведения классический музыки, так и эстрадные композиции, элементы соула и песни из мюзиклов. Начало в 19:00.

16 марта (воскресенье)

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На сцене Дома ученых СО РАН состоится показ спектакля по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Постановку представит Московский театра комедии. В ролях — Юрий Дейнекин, Наталья Вершинина, Константин Мерзликин и др. Начало в 18:00.

17 марта (понедельник)

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В лофт-парке «Подземка» выступит группа Zoloto. Музыканты исполнят музыку с последнего альбома «Перевоплотиться», а также сыграют известные хиты. Основатель группы Владимир Золотухин запустил проект Zoloto в 2015 году. В январе 2018 года коллектив выпустил дебютный альбом «Не переживай», а в марте 2019-го — клип на песню «Останемся здесь», которая принесла ему популярность. Начало в 19:00.

18 марта (вторник)

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В ДК Железнодорожников выступит Народный артист России Александр Малинин. Следуя традициям русской вокальной школы, певец привнес на эстраду свой стиль исполнения. В его репертуаре — народные песни, романсы и баллады. Начало в 19:00.

19 марта (среда)

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На сцене Новосибирского театра оперы и балета состоится премьера показа оперы «Риголетто», написанной Джузеппе Верди в 1850–1851 годах. Постановку представит главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. По его замыслу, оперная классика «должна быть очищена от напластовавшихся за более чем полтора века постановочных штампов и наполниться современными решениями и технологиями». Начало в 19:00.

20 марта (четверг)

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В Краеведческом музее откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». В экспозиции будут представлены точные реплики находок археолога Говарда Картера в Долине царей. Подготовкой экспонатов занималась команда художников, музейных реставраторов и египтологов на протяжении нескольких лет. Оригиналы предметов находятся в Каирском музее в Египте. Начало в 12:00.

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В кинотеатре «Победа» пройдет показ двух документальных фильмов в рамках II форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». Первая картина — «Там, где наш дом: Хакасия» рассказывает о неординарных людях республики с разными профессиями, взглядами и культурой, но схожих в одном — в любви к месту, в котором они живут. Фильм стал победителем кинофестиваля нового российского кино «Горький Fest’24» за лучшее музыкальное решение. Вторая лента — «Красноярское краткое». Это три истории о взаимоотношениях, сложном выборе и взрослении. Начало в 16:30.

21 марта (пятница)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Мир русской души» в рамках XII Транссибирского арт-фестиваля. Ее представит Народный художник России, первый вице-президент Творческого союза художников РФ Евгений Ромашко. Экспозиция включает более 80 работ автора о традициях русской реалистической школы живописи. Начало в 12:00.

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В ДК Железнодорожников пройдет ирландское шоу Celtica. Коктейль из кельтских мелодий, ирландского степа, живой музыки и пения солистов. В составе труппы — чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова