Сотрудница музея погибла при ударе по краеведческому музею в курской Судже

ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в городе Суджа Курской области. В результате погибла сотрудница учреждения, двое ее коллег пострадали — их отправили в больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Сотрудница учреждения оставалась в Судже, пока город был под контролем ВСУ. Накануне она пришла в музей, чтобы проверить его состояние. В этот момент здание атаковали.

Учреждение располагалось в так называемом «Доме Чупилова» — памятнике архитектуры XIX века. Оно уничтожено.

Алина Морозова