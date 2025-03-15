Курс доллара. Прогноз на 17–21 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль может достигнуть уровня 83,5 руб./$ Рубль укрепился до 85 руб./$ после попытки достичь уровня 90 руб./$. Приток инвестиций в ОФЗ, улучшение геополитики и рост продаж валютной выручки экспортеров ($12,4 млрд в феврале против $9,9 млрд в январе) поддержали рубль. Однако снижение цен на нефть, расширение дисконтов на отечественные сорта и проблемы с поставками повлияют на будущие поступления валюты в страну, а также создают риски недополучения нефтегазовых доходов в бюджет. Мы полагаем, что рубль может достигнуть уровня 83,5 руб./$, после чего начнет ослабление в направлении 90 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Спроса на валюту со стороны импортеров сохранится и в марте На фоне сохранения фундаментальных факторов в пользу укрепления рубля, а также ввиду улучшения ожиданий рынка (по опросу ЦБ, представленному на минувшей неделе) пока нет оснований ждать разворота курсового тренда. Так, статистика по платежному балансу за февраль показала, что импорт остается под серьезным давлением жестких денежно-кредитных условий (импорт товаров в феврале упал на 13% год к году). Очень высока вероятность, что слабость спроса на валюту со стороны импортеров сохранится и в марте. Зато продажи валюты крупнейшими экспортерами в феврале восстановились к уровням середины 2024 года, что способствовало укреплению рубля, и, вероятно, указанный тренд усилится с учетом предстоящих крупных налоговых выплат марта. На следующей неделе, при отсутствии негативных геополитических новостей, ожидаем закрепления курса вблизи минимумов текущего года и активных попыток их обновления.

Илья Федоров,

главный экономист Покупки валюты со стороны населения пока остаются слабыми На неделе рубль торговался вблизи нижней границы коридора 85-90 руб./$. Движение курса остается в рамках повышенной волатильности, которая стала нормой после санкций на банковский сектор в конце прошлого года. Тем не менее все больше факторов свидетельствуют о сокращении спроса на импорт из-за замедления экономической активности. Предложение валюты остается устойчивым — больше, чем рынок готов абсорбировать в текущих условиях. Покупки валюты со стороны населения пока остаются слабыми и не могут компенсировать возросшее предложение валюты. Слабеющий спрос может стать важным фактором в формировании курса на ближайшую перспективу. Пока запасы импорта не будут распроданы, не стоит ожидать оживления спроса на валюту со стороны импортеров. Приближающийся единый день уплаты налогов может усилить предложение валюты, и мы увидим укрепление рубля ниже 85 руб./$, если иные факторы не повлияют на валютный рынок.