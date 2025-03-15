Курс доллара. Прогноз на 17–21 марта
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
После недельной паузы рубль начал укреплять позиции против ведущих мировых валют. В ходе пятничных торгов внебиржевой курс доллара поднимался выше уровня 85,51 руб./$, что на 4,5 руб. ниже значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 3,57 руб., до отметки 85,5694 руб./$. Поддержку рублю оказывает возросшее предложение валюты со стороны экспортеров, которые начали готовиться к очередному налоговому периоду.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|85.00-88.00
|«БКС Мир инвестиций»
|85.00
|ПСБ
|83.00-87.00
|«Цифра банк»
|83.50-90.00
|Консенсус-прогноз *
|85.81
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль может достигнуть уровня 83,5 руб./$
Рубль укрепился до 85 руб./$ после попытки достичь уровня 90 руб./$. Приток инвестиций в ОФЗ, улучшение геополитики и рост продаж валютной выручки экспортеров ($12,4 млрд в феврале против $9,9 млрд в январе) поддержали рубль. Однако снижение цен на нефть, расширение дисконтов на отечественные сорта и проблемы с поставками повлияют на будущие поступления валюты в страну, а также создают риски недополучения нефтегазовых доходов в бюджет. Мы полагаем, что рубль может достигнуть уровня 83,5 руб./$, после чего начнет ослабление в направлении 90 руб./$.
Спроса на валюту со стороны импортеров сохранится и в марте
На фоне сохранения фундаментальных факторов в пользу укрепления рубля, а также ввиду улучшения ожиданий рынка (по опросу ЦБ, представленному на минувшей неделе) пока нет оснований ждать разворота курсового тренда. Так, статистика по платежному балансу за февраль показала, что импорт остается под серьезным давлением жестких денежно-кредитных условий (импорт товаров в феврале упал на 13% год к году). Очень высока вероятность, что слабость спроса на валюту со стороны импортеров сохранится и в марте. Зато продажи валюты крупнейшими экспортерами в феврале восстановились к уровням середины 2024 года, что способствовало укреплению рубля, и, вероятно, указанный тренд усилится с учетом предстоящих крупных налоговых выплат марта. На следующей неделе, при отсутствии негативных геополитических новостей, ожидаем закрепления курса вблизи минимумов текущего года и активных попыток их обновления.
Покупки валюты со стороны населения пока остаются слабыми
На неделе рубль торговался вблизи нижней границы коридора 85-90 руб./$. Движение курса остается в рамках повышенной волатильности, которая стала нормой после санкций на банковский сектор в конце прошлого года. Тем не менее все больше факторов свидетельствуют о сокращении спроса на импорт из-за замедления экономической активности. Предложение валюты остается устойчивым — больше, чем рынок готов абсорбировать в текущих условиях. Покупки валюты со стороны населения пока остаются слабыми и не могут компенсировать возросшее предложение валюты. Слабеющий спрос может стать важным фактором в формировании курса на ближайшую перспективу. Пока запасы импорта не будут распроданы, не стоит ожидать оживления спроса на валюту со стороны импортеров. Приближающийся единый день уплаты налогов может усилить предложение валюты, и мы увидим укрепление рубля ниже 85 руб./$, если иные факторы не повлияют на валютный рынок.
В центре внимания на российском рынке — решение по ключевой ставке ЦБ РФ
На стороне рубля на неделе — вступление в очередной налоговый период, сокращение Минфином покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте. В фокусе свежие данные Росстата, показывающие замедление роста цен в феврале относительно января, а также инфляцию 0,11% (4-10 марта) против 0,15% неделей ранее. В центре внимания на российском рынке — решение по ключевой ставке ЦБ РФ. В базовом сценарии ожидается, что ставка останется неизменной. В курсе рубля подобное решение уже заложено. Безусловно, высокая КС продолжает оставаться фактором поддержки рубля. Но не стоит забывать, что определяющим его курс продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров. Этим можно объяснить недавнее существенное укрепление рубля.