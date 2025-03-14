В центре Краснодара произошло массовое ДТП с участием автобуса

В Краснодаре на ул. Гаврилова вечером 14 марта произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / klimovnews Фото: t.me / klimovnews

По информации ведомства, аварию спровоцировал водитель маршрутки №20, который не соблюдал безопасную дистанцию. Автобус «ПАЗ», двигавшийся в направлении ул. Коммунаров, столкнулся с автомобилем Mazda. От удара иномарка врезалась в Citroen, который затем задел ехавший впереди Volkswagen.

Несмотря на присутствие пассажиров в общественном транспорте, в ДТП никто не пострадал. Все четыре транспортных средства получили механические повреждения.

Анна Гречко