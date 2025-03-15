Музей истории Екатеринбурга представил выставку «Письма с фронта»

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка «Письма с фронта», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция расположена в Доме Качки на улице Карла Либкнехта, 26.

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Выставка основана на подлинных письмах солдат с фронта в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Значительная часть экспозиции состоит из фронтовых писем из личных архивов жителей города, включая сотрудников Музея истории Екатеринбурга и вице-мэра Сергея Плахотина.

В рамках экспозиции можно познакомиться с тем, как создавалась военная корреспонденция, как осуществлялась доставка, как почтальоны находили получателей. Выставка рассчитана на учеников младших и средних классов и рассказывает о значении писем в жизни солдат и их семей.

В создании выставки «Письма с фронта» приняли участие: «Почта России», Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ) и его председатель Александр Левин, Музей энергетики Урала, Музей истории развития трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга и другие организации.

Это вторая часть трилогии Музея истории Екатеринбурга, посвященной 80-летию Победы. Первая выставка — «Походный альбом» художника-фронтовика Юрия Цишевского — будет работать до 23 марта.

Даниил Николаев