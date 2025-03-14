Пассажиры рейса NordStar вылетят в Москву из Сочи на резервном борту
Пассажиры рейса авиакомпании NordStar, на борту которого сработала сигнализация, вылетят из Сочи в Москву на резервном воздушном судне. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В авиакомпании уточнили, что плановое время прибытия резервного борта в Сочи — 03:10 мск, отправления в Москву — 04:10 мск.
Сигнализация о возможной неисправности в системе управления сработала вечером 14 марта во время взлета лайнера. Самолет вернули на стоянку для проведения технического осмотра.