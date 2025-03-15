Общий объем инвестиций в ТОР «Сарапул» превысит 9 млрд рублей в 2025 году

Общий объем инвестиций резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Сарапул» ожидается на отметке свыше 9 млрд руб. в этом году, заявил градоначальник Виктор Шестаков на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает пресс-служба правительства республики. По словам мэра, до конца года планируется создать свыше 4 тыс. рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Гордо могу сказать, что почти 1,3 млрд руб. по таким программам, как 1704 во взаимодействии с Фондом развития моногородов, с ВЭБ.РФ, позволяют нам создавать инфраструктуру для инвестиционных проектов»,— добавил господин Шестаков. Сейчас ТОР насчитывает 24 резидента.

По словам мэра, ключевыми для ТОР объектами являются якорные инвестпроекты — «Объединенная цветочная компания» и технопарк «ИКСЭл—Сарапул». Господин Шестаков добавил, что планируется расширение ТОР за счет логистического центра Wildberries. Объект откроют в этом году. «По количеству рабочих мест может он не очень большой, но с точки зрения инвестиций — более 1,3 млрд руб.»,— сказал градоначальник.

Напомним, вместимость логоцентра Wildberries составит почти 44 млн товаров. На нем будет расположен двухуровневый автоматический сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать до 800 тыс. единиц продукции. На объект планируется нанять около 2,5 тыс. человек.

Подробнее о новом логоцентре читайте в материале «Складно предлагают».