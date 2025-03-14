В Крыму увеличили площадь высадки лесных культур на 16%

Площадь высаженных лесных культур в Крыму достигла 343 га в 2024 году, что превышает показатель прошлого года на 16%. Об этом сообщает министерство экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, 44,5 га были восстановлены за счет «компенсационного» лесовосстановления. Для посадок использовался районированный посадочный материал, выращенный в местных питомниках.

Как пишет ТАСС со ссылкой на министерство, в 2023 году объем высадки составил 295 га. Также в республике значительно увеличился объем заготовленных семян лесных растений, предназначенных для воспроизводства лесов и лесоразведения — с 3,9 тыс. кг в 2023 году до 6,3 тыс. кг в 2024-м году.

Анна Гречко