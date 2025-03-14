ГИБДД в Арамили задержала подростка без прав, купившего машину за 30 тыс. руб.

В Арамиле (Свердловская область) сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, управлявшего автомобилем ЗАЗ без водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Арамиле сотрудники ГИБДД остановили подростка без прав за рулем автомобиля

Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области В Арамиле сотрудники ГИБДД остановили подростка без прав за рулем автомобиля

Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области

По данным полиции, сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное поведение водителя на дороге. После остановки выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний, который приобрел машину всего несколько часов назад через социальную сеть за 30 тыс. руб. Вместе с другом он возвращался в Екатеринбург.

На место происшествия были вызваны родители подростков. Мать водителя призналась, что не знала о покупке автомобиля. Выяснилось, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Им грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 руб.

Полина Щуцкая