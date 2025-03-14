«Молот» в овертайме уступил «Звезде»

Хоккеисты «Молота» во втором матче завершающей гостевой серии чемпионата ВХЛ уступили «Звезде». Для выявления победителя понадобилась дополнительная пятиминутка. Основное время матча завершилось вничью 2:2. Хозяева площадки вели 2:0, но в третьем периоде дубль Ильи Николаева позволил пермской команде заработать очко. В овертайме успех сопутствовал столичной команде.

«Молот» продолжает борьбу за попадание в число восьми лучших команд лиги, что дает преимущество своей арены в плей-офф. До финиша турнира подопечным Евгения Попихина осталось провести два матча в Санкт-Петербурге против СКА-Нева и местного «Динамо».