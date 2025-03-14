Ярославская область заняла третье место в ЦФО по темпам прироста инвестиций

Ярославская область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по темпам роста инвестиций в основной капитал за 2024 год, сообщил губернатор Михаил Евраев на встрече с журналистами 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил 120,3%. Это очень хорошие цифры. Мы занимаем 3-е место в ЦФО и 12-е место в России. Инвестиции в 2024 году в Ярославской области составили порядка 177 млрд рублей»,— сказал Михаил Евраев.

Для поддержки новых проектов в Ярославской области внедрена комплексная система льгот. Включены налоговые преференции, предоставление земель по низким ставкам без торгов и займы на выгодных условиях. Три территории опережающего развития в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме способствуют привлечению инвестиций. В 2024 году в реестр резидентов включено 14 новых предприятий с проектами на сумму более 5 млрд руб. Планируется еще четыре резидента, что позволит инвесторам получать налоговые льготы. Информацию о действующих мерах поддержки, а также свободных земельных участках и имуществе для покупки или аренды региональные власти размещают на инвестиционном портале Ярославской области.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, всего в регионе в настоящий момент реализуется около 70 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 338 млрд руб., которые создадут более 22 тыс. рабочих мест в промышленности, туризме, АПК и IT-отраслях. Ключевые проекты включают строительство логистического центра «Озон», а также аналогичных комплексов компании «Чижик» и аптечной сети «Апрель».

Антон Голицын