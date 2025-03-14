На Ставрополье заработала первая в СКФО отечественная базовая станция связи

В Ставропольском крае состоялся запуск первой на Северном Кавказе отечественной базовой станции, сообщили в региональном офисе МТС. Здесь уточнили, что новое оборудование стандарта связи LTE-1800 заработало в поселке Новоульяновском Георгиевского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

Как рассказал директор МТС на Ставрополье Александр Стак, они выбрали Новоульяновский для того, чтобы обеспечить поселок покрытием LTE и протестировать новое для компании оборудование в реальных условиях. «До конца весны мы запустим установим и выпустим в эфир еще четыре базовых станции: в Арзгирском, Георгиевском и Красногвардейском округах, а также вблизи Пятигорска», – уточнил топ-менеджер.

Он добавил, что запуск отечественных базовых станций на Ставрополье – это часть масштабного общероссийского проекта. Оборудование разработал и выпустил российский телеком-вендор «ИРТЕЯ». Оно запускается и уже работает в разных климатических зонах РФ – от Дальнего Востока до юга России. В течение 2025 года МТС запустит еще 1 тыс. отечественных базовых станций, из которых несколько десятков – в Ставропольском крае.

Владимир Андреев