В Рыбинском районе в пожаре погибли два человека

В Рыбинском районе в пожаре в многоквартирном доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Квартира на четвертом этаже дома в поселке Ермаково загорелась вечером 14 марта, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:41. На место выехали необходимые силы и средства.

«Огнеборцы с помощью самоспасателей по автолестнице спасли 6 человек и 13 человек эвакуировали. К сожалению, на месте пожара обнаружены тела 2 мужчин»,— сообщили в МЧС.

В 20:05 спасатели объявили ликвидацию открытого горения на площади 60 кв.м.

Алла Чижова