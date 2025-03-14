Прокуратура начала проверку после ДТП в Астрахани с пострадавшей девочкой

Прокуратура приступила к проверке в связи с ДТП в Трусовском районе Астрахани, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, дорожная авария произошла сегодня, в пятницу, в районе ул. Пушкина. Там водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую увезли в медучреждение. В отношении водителя иномарки возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура района взяла на контроль расследование.

Павел Фролов