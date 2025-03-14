Прокуратура выявила срыв сроков строительства школы в Геленджике
Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар выявил значительное отставание от графика при строительстве школы на 1,5 тыс. мест в Геленджике. Нарушения были выявлены в ходе инспекции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: прокуратура Краснодарского края
На объекте состоялось рабочее совещание с привлечением руководства департамента строительства региона, представителей городской администрации и подрядной организации. Участники обсудили меры по ускорению темпов возведения образовательного учреждения и соблюдению установленных сроков.
Надзорное ведомство акцентировало внимание на контроле за выполнением обязательств строительной компанией и своевременной сдачей объекта в эксплуатацию.