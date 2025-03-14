С начала года в авариях на переездах СКЖД пострадали четыре человека

За январь-февраль 2025 года на переездах Северо-Кавказской железной дороги произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД. Для сравнения, в первые два месяца прошлого года было зафиксировано шесть ДТП, в которых три человека были травмированы и четыре – погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, за два месяца 2025 года ДТП на железнодорожных переездах произошли в таких крупных регионах Юга и Северного Кавказа, как Краснодарский край и Дагестан (по три случая), Ростовская область (два), Ставрополье и Чеченская Республика (по одному случаю).

Для профилактики ДТП в этом году железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели более 150 рейдов, во время которых выявляли нарушений. Так, дежурные по переездам зарегистрировали 91 нарушение правил. В отношении 18 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.

Валентина Любашенко