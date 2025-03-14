Отопительный сезон в Краснодаре продолжается из-за ожидаемого похолодания

Администрация Краснодара не планирует завершать отопительный сезон, несмотря на жалобы горожан о высокой температуре батарей. Решение обусловлено прогнозом похолодания на следующей неделе, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно действующим нормативам, теплоснабжение прекращается при стабильной среднесуточной температуре выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Сейчас в краевой столице днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Метеорологи прогнозируют похолодание на следующей неделе, включая ночные заморозки до нуля градусов.

В мэрии также пояснили, что интенсивность подачи тепла регулируется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с температурным графиком. Жители многоквартирных домов имеют возможность снизить теплоснабжение, подав заявку через управляющую компанию.

В новостройках Краснодара функционируют автоматические системы, позволяющие контролировать температуру в каждом здании отдельно. Такую регулировку проводят сотрудники управляющей компании по запросу жильцов. В старых домах температурный режим контролируется котельной.

Анна Гречко