«Авангард» прервал серию из 12 побед подряд, уступив «Трактору» в матче КХЛ

ХК«Авангард» проиграл «Трактору» в матче КХЛ со счетом 4:5 (2:1, 0:3, 2:1). После этой игры омичи прервали серию из 12 побед подряд.

В составе омской команды шайбы забросили Иван Игумнов, Джованни Фьоре, Константин Окулов и Николай Прохоркин.

После этого матча омичи опустились в турнирной таблице КХЛ в конференции Восток с третьего на шестое место. В следующей игре «Авангард» встретится 18 марта с «Динамо».

Александра Стрелкова