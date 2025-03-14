Под Воронежем ищут подрядчика для благоустройства улицы за 110,5 млн рублей
Администрация райцентра Семилуки Воронежской области объявила конкурс по выбору подрядчика для благоустройства улицы Дзержинского за 110,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обустроить системы освещения и полива, высадить деревья и газон, устроить тротуары и велодорожки, установить малые архитектурные формы (МАФы) и ограждение.
Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 1 ноября 2025 года. Гарантия на них составит пять лет, в том числе не менее трех лет на МАФы.
Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 31 марта, итоги планируется подвести 3 апреля. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение участников (значимость критерия — 60%), во вторую — их квалификация (40%).
В прошлом году Семилукскому району выделили 72,4 млн руб. федеральных и областных средств на благоустройство этой улицы. В марте власти города объявляли соответствующий аукцион с начальной ценой 70,9 млн руб., но в мае его отменили. Как поясняли «Ъ-Черноземье» в администрации района, у муниципалитета забрали деньги из-за отсутствия мэра как должностного лица, которое может подписывать документы на портале госзакупок.
Такая ситуация в Семилуках сложилась из-за противостояния администрации города и на тот момент спикера горсовета Александра Шевелюхина. Райцентр был без главы с февраля по август 2024 года. Тогда врио руководителя местной администрации назначили Константина Долматова, в октябре он был утвержден в этой должности.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье».