Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Единая Россия» направила на помощь военным более 14 млрд рублей

Председатель бюро высшего совета партии «Единая Россия» (ЕР) Борис Грызлов сегодня, 14 марта, отчитался об объемах военной и гуманитарной помощи фронту. По его данным, с начала спецоперации (СВО) расходы на нужды военных составили 14,1 млрд руб.

Как пояснил господин Грызлов, речь идет о покупке 55 тыс. FPV-дронов, 3,4 тыс. разведывательных БПЛА, 1,5 тыс. радиостанций и других средств радиоэлектронной борьбы, 2,3 тыс. тепловизоров. Кроме того, деньги пошли на транспорт, а также оборудование для организации мест дислокации военных и проведения восстановительных работ.

По словам Бориса Грызлова, по инициативе ЕР с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. За это время в Донбасс отправилось уже более 1,2 тыс. медиков-добровольцев и свыше 19 тыс. тонн медикаментов. Единоросс подчеркнул, что партия делает акцент на помощь Курской области, объем которой превысил 2,5 тыс. тонн гуманитарного груза, а общий размер гуманитарной помощи от региональных отделений ЕР составил 134 тыс. тонн. Для поддержки беженцев партия собрала более 534 млн руб.

Божена Иванова

Новости компаний Все