«Единая Россия» направила на помощь военным более 14 млрд рублей

Председатель бюро высшего совета партии «Единая Россия» (ЕР) Борис Грызлов сегодня, 14 марта, отчитался об объемах военной и гуманитарной помощи фронту. По его данным, с начала спецоперации (СВО) расходы на нужды военных составили 14,1 млрд руб.

Как пояснил господин Грызлов, речь идет о покупке 55 тыс. FPV-дронов, 3,4 тыс. разведывательных БПЛА, 1,5 тыс. радиостанций и других средств радиоэлектронной борьбы, 2,3 тыс. тепловизоров. Кроме того, деньги пошли на транспорт, а также оборудование для организации мест дислокации военных и проведения восстановительных работ.

По словам Бориса Грызлова, по инициативе ЕР с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. За это время в Донбасс отправилось уже более 1,2 тыс. медиков-добровольцев и свыше 19 тыс. тонн медикаментов. Единоросс подчеркнул, что партия делает акцент на помощь Курской области, объем которой превысил 2,5 тыс. тонн гуманитарного груза, а общий размер гуманитарной помощи от региональных отделений ЕР составил 134 тыс. тонн. Для поддержки беженцев партия собрала более 534 млн руб.

Божена Иванова