Депутаты Заксобрания Кубани поддержали 21 федеральный законопроект

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края провели 55-ю внеочередную сессию в заочном формате, рассмотрев 23 федеральных законопроекта. По итогам заседания было принято два постановления: о положительных и отрицательных отзывах на проекты федеральных законов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Югополис Фото: Югополис

Поддержку депутатов получил 21 из 23 законопроектов. Среди них изменения в Жилищный, Земельный и Налоговый кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии одобрили поправки в федеральные законы об образовании, о защите капиталовложений, о пожарной безопасности, о племенном животноводстве, о спорте, о карантине растений, о ветеранах и об обращении с животными.

Одобрены изменения в КоАП РФ, усиливающие ответственность за несообщение в военный комиссариат о смене места пребывания. Также поддержаны поправки в закон «О ветеранах», согласно которым к ветеранам боевых действий будут относиться лица, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

«В ходе сессии был рассмотрен пакет проектов федеральных законов. Депутаты внимательно изучили каждый из них. Большинство из получивших положительную оценку законопроектов актуальны и важны для Краснодарского края. Мы рассчитываем, что в ближайшее время они обретут статус законов и будут работать на благо жителей Кубани и всей России»,— прокомментировал решение коллег спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин