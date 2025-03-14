Законодатели регионов ПФО обсудили в Ульяновске развитие беспилотной авиации

В пятницу в Ульяновске состоялось 75-е заседание Ассоциации законодательных органов регионов ПФО, в котором приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, руководители региональных парламентов Поволжья.

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Заседания ассоциации проводятся раз в квартал. Как правило, для каждого такого заседания выбирается один из регионов Приволжского регионального округа, где наиболее развито, или имеется достаточный опыт законотворческой деятельности по избранному направлению обсуждений. Так, согласно плану работы ассоциации, во втором квартале местом проведения заседания станет Пензенская область с темой массового спорта, в третьем — Оренбургская область с обсуждением роли ОЭЗ, в четвертом — Татарстан с обсуждением вопросов МСУ в единой системе госвласти.

В Ульяновске в пятницу основной темой обсуждения были вопросы реализации стратегии развития беспилотной авиации в субъектах ПФО.

Нацпроектом «Беспилотные авиационные системы» (БАС) поставлена задача довести долю российских беспилотных систем с сегодняшних 22% до 70% к 2030-му и до 80% — к 2035 году.

По словам гендиректора ульяновского Агентства технологического развития (АТР) Вадима Павлова, на сегодня технологическими компаниями региона произведено уже более 35 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в регионе функционируют «несколько десятков компаний», занимающихся разработкой и производством БПЛА. В Ульяновском авиационном колледже (Межрегиональный центр компетенций) с 2017 года подготовлено около 2500 операторов БПЛА и специалистов по работе со средствами радиоэлектронной борьбы. Также в авиаколледже прошли обучение по БПЛА около 400 педагогических работников из Марий Эл, Мордовии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Кроме того, с 2023 года подготовкой инженеров по эксплуатации БПЛА занимается УИГА.

Председатель самарской губдумы Геннадий Котельников заявил о готовности силами научно-производственного центра БАС «Самара» «осуществлять функции консультативного органа по вопросам создания и развития аналогичных центров в других регионах», что «будет способствовать созданию единой производственной инфраструктуры БАС».

Парламентарии ПФО предложили федеральному центру проработать вопросы стимулирования развития отрасли, поддержки разработчиков и производителей БАС, внедрить механизмы, аналогичные существующим в IT-сфере, установив, в частности, налоговые льготы и льготное кредитование, в том числе ипотечное для сотрудников. Органам государственной власти субъектов ПФО также предложено разработать механизмы господдержки проектов в сфере проведения НИОКР по разработке новых технологий и образцов техники БАС, осуществить строительство и реконструкцию посадочных площадок, оснащенных унифицированной инфраструктурой для приема и обслуживания БПЛА.

Андрей Васильев, Ульяновск