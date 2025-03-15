Прибыль ниже нуля

По итогам 2024 года в Татарстане зафиксировали более 11,6 тыс. судебных банкротств физических лиц и почти 1,1 тыс. внесудебных. По сравнению с предыдущим годом показатели увеличились на 33,2% и 300% соответственно. Эксперты отметили, что самыми убыточными оказались компании, занимающиеся электроэнергетикой, водоснабжением и утилизацией отходов, административной деятельностью и образованием. В зону риска банкротств в 2025 году попадают строительные компании и организации, производящие автомобили и товары длительного пользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане выросло число судебных банкротств на 33%, а внесудебных — на 300%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане выросло число судебных банкротств на 33%, а внесудебных — на 300%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опубликованы данные Федресурса (портала раскрытия фактов деятельности субъектов экономической деятельности) со статистикой банкротств в России в 2024 году. В Татарстане количество судебных банкротств физических лиц увеличилось на 33,2% (с 8,7 тыс. до 11,6 тыс.), а внесудебных — на 299,3% (с 270 до 1078). Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов заявил, что сумма судебных издержек кратно выросла. Так, пошлины в судах общей юрисдикции увеличились в восемь раз, кассация в Верховном суде — в 46 раз, что способствовало росту внесудебных банкротств.

Количество корпоративных банкротных дел снизилось с 285 случаев в 2023 году до 263 в 2024 году. Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина связывает снижение этого показателя с отложенным эффектом моратория на банкротство 2022 года и повышением размеров госпошлин в 2024 году. При этом по всей России этот показатель увеличился на 15,9%.

Общее число банкротных дел в Татарстане сократилось на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. По количеству зафиксированных случаев банкротств республика занимает пятое место в России. Руководитель практики реструктуризации и банкротства компании «Юр-Проект» Виктор Панченко отметил, что 93,6% банкротств приходится на физических лиц, 5,7% — на компании и 0,7% — на индивидуальных предпринимателей.

Согласно статистике Федресурса, наиболее подверженными риску банкротства оказались строительные и торговые компании. Виктор Панченко указал, что наиболее убыточными организациями в Татарстане оказались компании, которые занимаются электроэнергетикой, водоснабжением, утилизацией отходов, административной деятельностью и образованием. Как пояснил Алексей Курасов, организации ЖКХ и ресурсоснабжающие организации обязаны поставлять тепло, свет и воду в дома даже в случае неплатежей и не могут отключить потребителей-неплательщиков.

«На фоне роста процентов по кредитам выросли и неплатежи за ЖКХ, не платить по тарифам стало выгодно», — считает эксперт.

Ситуацию не исправит даже повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С июля 2025 года в Татарстане вырастут тарифы за оплату. Так, в ряде крупных городов (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Иннополис, Елабуга и др.) платеж поднимется на 22,3%, а в других муниципальных образованиях — на 17,5%.

Алексей Курасов рассказал, что в этом году в Татарстане следует ожидать рост банкротств средних и крупных компаний, так как только 70% республиканских организаций смогут долго выдержать ключевую ставку выше 17%. 14 февраля Центральный Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Эксперты также отметили, что в зоне риска в 2025 году находятся строительные компании, организации с долгим финансовым циклом, которые занимаются недвижимым имуществом, производством автомобилей и товаров длительного пользования. На ситуацию должны повлиять санкции, инфляция и повышение цен. Виктор Панченко считает, что в 2025 году также продолжится тенденция к росту банкротств среди граждан, которая началась еще в 2019 году.

Диана Соловьёва