Сотрудников ЖКХ региона поздравили с профессиональным праздником

14 марта в Ярославской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Лучшие сотрудники отрасли получили награды регионального и федерального уровней, сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев отметил важность работы коммунальщиков для создания комфортных условий жизни в регионе. Он подчеркнул, что перед отраслью стоят серьезные задачи по модернизации ЖКХ.

«В этой сфере в нашем регионе работают тысячи специалистов. Благодаря их труду наши дома становятся уютнее, а улицы — чище и красивее. Мы ставим перед собой серьезные задачи по модернизации ЖКХ. Участвуем в федеральных программах и разрабатываем собственные региональные инициативы. Благодарю всех работников коммунальной отрасли за их преданность делу и профессионализм»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев сообщил о планах на 2023 год. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланированы капитальный ремонт сетей в Переславль-Залесском округе, строительство канализации в Новом Некоузе и других объектов.

Также планируется начать капитальный ремонт канализационных сетей вдоль озера Неро за счет федеральных средств на сумму 1,3 млрд руб. Правительство Ярославской области подала заявку на участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры», что позволит провести капремонты и строительство объектов в различных населенных пунктах региона.

К 2025 году запланировано строительство современных газовых котельных и перевод объектов теплоснабжения на более экономичное топливо. В планах также строительство станций водоочистки в нескольких районах области.

Антон Голицын