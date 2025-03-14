В Краснодаре готовят к запуску 11 городских фонтанов

В Краснодаре стартовали работы по подготовке 11 городских фонтанов к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первым начали приводить в порядок фонтан на Главной городской площади. Запуск всех водных конструкций запланирован накануне майских праздников.

Фонтаны расположены в разных частях краевой столицы: на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, на Казачьей площади перед Законодательным собранием края, «Звездный» и «Струйный» в сквере Дружбы народов, «Роза ветров» на ул. Красной, у памятника святой Екатерине, в сквере им. маршала Жукова, на Главной городской площади, в Фестивальном сквере, в сквере им. Гатова и у кинотеатра «Аврора».

Специалисты управления коммунального хозяйства и благоустройства проведут комплексное обслуживание гидротехнических сооружений: проверят системы фильтрации, настроят музыкальное и световое сопровождение, отрегулируют форсунки и фонари, а также обследуют оборудование и техпомещения. При необходимости будет выполнен ремонт объектов.

Параллельно идет подготовка городских парков к летнему сезону. В Городском саду уже отреставрировали памятник екатеринодарцам — жертвам Гражданской войны.

Нурий Бзасежев