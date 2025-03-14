Старочеркасский музей ищет подрядчика для благоустройства Монастырского урочища за 123 млн рублей

Старочеркасский музей-заповедник объявил конкурс на благоустройство исторического объекта «Монастырское урочище (Каплица)». Об этом сообщает «РБК-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Начальная стоимость работ определена на уровне 123 млн руб. Срок исполнения – до декабря 2026 года.

Объект «Монастырское урочище (Каплица)» расположен в 3 км от станицы Старочеркасской.

Заказчик требует выполнить комплекс работ, включая археологические изыскания и раскопки, ремонт часовни-каплицы и мемориального комплекса. Кроме того, планируется модернизировать системы электроснабжения и наружного освещения, отремонтировать подъезды к объекту, тротуары и площадки, провести озеленительные работы.

По данным Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника, на территории памятника с 1620 по 1637 год располагалась вторая столица донских казаков — Монастырский городок или Каплица. В 1867 году в честь погибших защитников крепости Азов и убиенных турками мирных жителей в центре городка была построена часовня-каплица, проект часовни выполнил архитектор Антонио Кампиони. В 1936 году часовня была разрушена, но позднее Монастырский городок дополнили захоронениями периода Великой Отечественной войны, а в 1974 году сооружен мемориальный комплекс братских захоронений. Часовня была восстановлена в 2004 году.

Сергей Иванов