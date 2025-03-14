«Песняры», «Кабаре» и «Красный шелк»

На следующей неделе в Уфе выступят «Песняры», Мот, Владимир Ждамиров и скрипач Гайк Казаян. На театральных сценах покажут комедии «Чужих мужей не бывает», «Не жена, а дьявол», а также мюзикл «Кабаре». В уфимских кинотеатрах по-прежнему можно посмотреть фильмы «Красный шелк» и «Царевна-лягушка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Песняры» на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ «Песняры» на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

16 марта в ГКЗ «Башкортостан» выступит ансамбль «Песняры». Белорусский коллектив, в котором сменилось не одно поколение музыкантов, представит в Уфе яркую концертную программу. В нее войдут как «золотые хиты» коллектива: «Вологда», «Беловежская пуща», «Наши любимые», «За полчаса до весны», «Касiў Ясь канюшыну», так и новые композиции.

В тот же день в ресторане «Максимилианс» споет бывший солист группы «Бутырка», известный российский шансонье Владимир Ждамиров. С 2013 года певец развивает сольную карьеру и за это время успел написать десятки хитов, которые исполнит на концерте в Уфе.

19 марта в «Тинькофф холл» — певец Мот. Его называют главным современным лириком страны. Мот совмещает в своем творчестве как душевные баллады о любви, так и песни в стиле хип-хоп и R’n’B.

В «Артерии» 19 марта в рамках проекта «Живой звук» состоится выступление уфимской группы Alfretta Band. С 2022 года коллектив исполняет авторские композиции. В разное время группа выступала на фестивалях Zilim fest, «Другая музыка», Vega fest, «Крещенские морозы».

Любителей классической музыки ждут 20 марта в ГКЗ «Башкортостан». Там скрипач, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Гайк Казаян вместе с Госоркестром Башкирии исполнит «Шедевры Чайковского». В программе — произведения известного композитора: концерт для скрипки с оркестром и оркестровая сюита №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Анастасия Стоцкая (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Анастасия Стоцкая (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

15 марта в Городском дворце культуры покажут постановку Московского театра комедии «Чужих мужей не бывает». Эта история о девушке Элизабет, которая, живя в Дублине, встречается с двумя женатыми мужчинами. Ситуация меняется, когда к ней в гости приезжает подруга Аннет. Квартира Элизабет становится местом сбора изменщиков-мужей и их жен, и, конечно же, главной героини и незадачливой Аннет. Как решить эту непростую ситуацию и распутать клубок? В ролях: Петр Красилов, Петр Баранчеев, Евгений Касьяненко, Ирина Усок, Земфира Жемчужная и другие.

19 марта в ГКЗ «Башкортостан» уфимцы и гости города смогут посмотреть мюзикл «Кабаре». В центре внимания — история любовных отношений молодой английской певицы Салли Боулз на фоне политических событий в Берлине 1930-х годов. Впервые «Кабаре» поставили на Бродвее в 1966 году. В ролях: Анастасия Стоцкая, Сергей Ли, Ольга Шук, Александр Казьмин и другие.

Спектакль «Дон Кихот» можно будет посмотреть 20 марта в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Всемирно известная история о странствованиях испанского Идальго ради подвигов во имя дамы сердца — прекрасной Дульсинеи. Режиссер: Юрий Григорович. В ролях: Ян Валеев, Арслан Асфатуллин, Ольга Сизых, Артур Мкртчян, Расиль Сагитов и другие.

В татарском театре «Нур» 20 марта — комедия «Не жена, а дьявол». Рида Фахрисламова, Расима Гайфуллина, Фина Валеева, Махмуд и Айрат Фатыховы, Миннинур Саитова-Гизатуллина расскажут зрителям историю находчивых жен, которые нашли управу на своих похотливых мужей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Милош Бикович

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Актер Милош Бикович

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фильмы

В кинотеатрах Уфы продолжаются показы фильма «Крушение мира». По сценарию в разных частях света внезапно умирают самые влиятельные и богатые люди. Земля погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного уклада жизни. В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко и другие.

Российский кинематограф на этой неделе представит захватывающий детективный боевик «Красный шелк». Действия фильма происходят в 1927 году. Через всю Россию по Транссибирской магистрали перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. За ними охотятся иностранные шпионы, мимикрируя под обычных пассажиров поезда. Чтобы обезопасить документы и раскрыть врага молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединить усилия. В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Ирина Алферова, Евгений Сидихин и другие.

Для семейного просмотра уфимские кинотеатры предлагаю отечественный фильм «Царевна-лягушка». Наши дни. В городском пруду живет лягушка. Однажды она увидела мультфильм в летнем кинотеатре: ее соплеменница, поймав стрелу, превратилась в девушку. Под впечатлением от увиденного, героиня фильма отправляется на поиски волшебной стрелы, но вместо нее ловит мяч для гольфа… В ролях: Ольга Сопова, Елена Балабанова, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов и другие.

Возрастное ограничение: 18+