Пермское УФАС изучит цены на отдых в санаториях Прикамья

Прокуратура Пермского края обратилась в Пермское УФАС с просьбой провести анализ рынка предоставления услуг по санаторно-курортному лечению в регионе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе проверки Пермское УФАС запросит данные в Росздравнадзора, а также в санаториях и профилакториях для изучения обоснованности установленных на путевки цен. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Пермское УФАС примет соответствующие меры реагирования.

Ранее на сайте «Санатории России» были опубликованы данные о сравнительной стоимости путевок в санатории различных регионов РФ. Первое место занял Алтайский край со средней стоимостью путевки 6,4 тыс. руб. за человека в сутки, что на 17% больше по сравнению с прошлым периодом. Пермский край со средней стоимостью путевки 5,3 тыс. руб. и годовым ростом на 17% занял четвертое место в рейтинге. После публикации этих данных краевая прокуратура начала проверку обоснованности роста цен на отдых в санаториях региона.