Суд отложил рассмотрение жалоб на передачу в собственность РФ Дворца труда
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отложил до 27 марта рассмотрение жалоб профсоюзных организаций на закрепление в федеральной собственности комплекса зданий Дворца труда. Он был передан Ленинградской федерации профсоюзов вскоре после Октябрьской революции. Об этом ссылкой на материалы дела пишет РИА Новости Недвижимость.
Фото: A.Savin / wikimedia.org
Комплекс состоит из трех зданий, они расположены по адресу «площадь Труда, 4». В ноябре прошлого года петербургский арбитраж вынес решение о закреплении объекта в федеральной собственности. Иск «об истребовании из незаконного владения в пользу РФ» поступил от Генпрокуратуры. Вердикт суда предполагал аннулирование в ЕГРН записи об имущественных правах Ленинградской федерации профсоюзов на комплекс зданий.
Бывшая резиденция великого князя Николая Николаевича, третьего сына императора Николая I, была построена в середине XIX века. Вскоре после революции 1917 года бывший Николаевский дворец передали профсоюзам, его открытие как Дворца труда прошло в ноябре 1918-го. Сегодня комплекс зданий носит статус объекта культурного наследия федерального значения.
Подробнее об этом деле читайте в нашем материале «Без суда не изымешь и Дворец труда».