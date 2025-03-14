Суд отложил рассмотрение жалоб на передачу в собственность РФ Дворца труда

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отложил до 27 марта рассмотрение жалоб профсоюзных организаций на закрепление в федеральной собственности комплекса зданий Дворца труда. Он был передан Ленинградской федерации профсоюзов вскоре после Октябрьской революции. Об этом ссылкой на материалы дела пишет РИА Новости Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: A.Savin / wikimedia.org Фото: A.Savin / wikimedia.org

Комплекс состоит из трех зданий, они расположены по адресу «площадь Труда, 4». В ноябре прошлого года петербургский арбитраж вынес решение о закреплении объекта в федеральной собственности. Иск «об истребовании из незаконного владения в пользу РФ» поступил от Генпрокуратуры. Вердикт суда предполагал аннулирование в ЕГРН записи об имущественных правах Ленинградской федерации профсоюзов на комплекс зданий.

Бывшая резиденция великого князя Николая Николаевича, третьего сына императора Николая I, была построена в середине XIX века. Вскоре после революции 1917 года бывший Николаевский дворец передали профсоюзам, его открытие как Дворца труда прошло в ноябре 1918-го. Сегодня комплекс зданий носит статус объекта культурного наследия федерального значения.

Подробнее об этом деле читайте в нашем материале «Без суда не изымешь и Дворец труда».

Дарья Астанина