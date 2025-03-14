В Крыму смертность за десять лет снизилась на 5,4%

В Крыму за последние десять лет общая смертность населения сократилась на 5,4%. Этот результат достигнут благодаря инвестициям около 350 млрд руб. в развитие здравоохранения, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За указанный период в Симферополе и Ялте построили два многопрофильных центра и шесть онкологических клиник, что повысило доступность медицинской помощи для населения. В результате средняя продолжительность жизни крымчан увеличилась с 70,5 до 71,8 года.

Кроме того, на выделенные средства в сельской местности возвели 304 медицинских объекта, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Также капитально отремонтировали около 900 учреждений здравоохранения, закупили 7,6 тыс. единиц оборудования. Для улучшения работы скорой помощи приобрели более 600 автомобилей и построили 41 модульный пункт.

Анна Гречко