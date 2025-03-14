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На ЖКХ в Ростовской области было выделено из бюджета 28 млрд рублей в 2024 году

На решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства в Ростовской области в прошлом году из бюджетов всех уровней выделено 28 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На эти деньги, в частности, было построено и реконструировано более 10 км сетей водоснабжения и около 11 км сетей водоотведения, пробурено пять и капитально отремонтировано восемь артезианских скважин. Кроме того, было обновлено 31,5 км водопроводных и порядка 3 км канализационных сетей, приобретены 71 водонапорная башня и 29 единиц коммунальной техники.

Сергей Иванов

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