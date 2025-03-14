«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов. Его работа будет включать в себя исследования в области искусственного интеллекта и инженерии — от ИИ-инструментов для разработчиков, баз данных и аналитических систем до информационной безопасности и фундаментальных алгоритмов. Также R&D-центр (центр исследований и разработок) будет заниматься совместными исследовательскими проектами с ведущими университетами России. Особое внимание в центре будут уделять вопросам делегирования рутинных задач разработчиков искусственному интеллекту.

Итальянский UniCredit зафиксировал убытки на €570 млн из-за курсовой разницы, следует из годового отчета банка за прошлый год. Основной фактор — падение курса российского рубля, на который пришлось €458 млн потерь. Прошлой весной ЕЦБ потребовал от UniCredit сократить бизнес в России.

Объем скидок на автомобили в российских салонах увеличился в среднем от 100 тыс. до 300 тыс. руб., однако цены вряд ли будут снижаться, считают опрошенные ТАСС дилеры. Эксперты отметили, что сегодня часть покупателей заняла выжидательную позицию, надеясь на возвращение ушедших брендов и снижение цен вслед за изменением курса евро и доллара. Но такие ожидания, по их мнению, вряд ли оправдаются.