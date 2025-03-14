В Чувашии женщина лишилась 1,9 млн рублей в результате общения с «полицейским»

В Чувашии 58-летняя женщина потеряла 1,9 млн руб. в результате общения с неизвестным, который представился сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии женщина лишилась 1,9 млн рублей при общении с «полицейским»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии женщина лишилась 1,9 млн рублей при общении с «полицейским»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, несколько дней назад ей позвонил мужчина, представившийся работником правоохранительных органов. Он сообщил, что с банковского счета женщины был осуществлен перевод денежных средств на территорию иностранного государства, что якобы грозит ей уголовной ответственностью.

Испугавшись, женщина заверила собеседника, что не совершала никаких переводов. Тогда звонивший предположил, что мошенники могли получить доступ к ее счетам, и предложил перевести все сбережения на «безопасный счет», чтобы защитить их от хищения. Доверившись, женщина перевела деньги. Злоумышленник пообещал вернуть ей средства.

Когда обещанный возврат средств не произошел, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности подозреваемого.

Артём Дергунов