Объем услуг туркомплекса Горячего Ключа вырос на 16,3% за год

Объем услуг курортно-туристического комплекса Горячего Ключа по крупным и средним предприятиям за 2024 год вырос на 16,3% и достиг 1,2 млрд руб. Среднекраевой показатель роста за этот период достиг 20,3%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Рост объемов предоставленных услуг происходит благодаря притоку гостей из других регионов страны и развитию однодневного туризма. С начала года курорт посетили 116,7 тыс. человек, значительную часть которых составили экскурсанты из Краснодара и других населенных пунктов Кубани.

По состоянию на март 2025 года, здравницы Горячего Ключа приняли на лечение и оздоровление около 650 человек. Как отметили в мэрии, в санаториях трудятся высококвалифицированные медики высшей и первой категорий, среди которых заслуженные работники здравоохранения Краснодарского края.

За последние три года специалистами разработано более 45 лечебно-оздоровительных программ. Учреждения предлагают разнообразные услуги, включая множество СПА-программ на основе более 500 лечебных и диагностических технологий, что позволяет удовлетворить спрос жителей Кубани, России и ближнего зарубежья на оздоровление и санаторно-курортное лечение.

Анна Гречко