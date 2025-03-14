В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании ООО «Калмурзино», которого обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане осудят директора компании за нарушение требований безопасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане осудят директора компании за нарушение требований безопасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, обвиняемый, отвечавший за соблюдение требований промышленной безопасности на предприятии, допустил к работе на зерносушилке двух сотрудников, не прошедших обучение по охране труда.

Кроме того, он не обеспечил их средствами индивидуальной защиты. 12 октября оператор зерносушилки, также не имеющий необходимой подготовки, включил оборудование, не убедившись в отсутствии рядом других работников.

В результате подсобная рабочая, проводившая уборку, получила травмы руки, которые были признаны причинившими тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным на портале Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Калмурзино» с уставным капиталом 10 тыс. руб. является смешанное сельское хозяйство. В 2023 году выручка компании составила 356 млн руб., а прибыль — 30 млн руб.

Артём Дергунов