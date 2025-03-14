На Аллее доблести и славы могут появиться новые имена выдающихся пермяков

Общественный совет по топонимике Перми рассмотрит предложения об установке пяти памятных плит на Аллее доблести и славы на эспланаде. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте мэрии. Памятные плиты будут посвящены известным пермякам и приурочены к их датам рождения.

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Согласно документу, в этом году могут появиться памятные плиты в честь 130-летия со дня рождения директора Государственного союзного завода им. Молотова №172, Героя соцтруда Абрама Быховского, 115-летия первого директора завода «Камкабель» Леонида Фарбера.

Кроме этого, памятные объекты предлагается установить в связи со 100-летием со дня рождения народного артиста СССР, худрука Пермского академического театра драмы Ивана Бобылева, 100-летием заслуженного врача РФ Анны Рудаковой и 90-летием заслуженного профессора ПГНИУ Георгия Воронова.