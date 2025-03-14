Более 20% родителей Сочи хотят для своих детей зарплату в 200 тысяч рублей

Свыше 20% родителей из Сочи хотят, чтобы их дети получали зарплату не менее 200 тыс. руб. в месяц. По данным опроса, который провели группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, большинство опрошенных считают, что при выборе профессии важнее личная предрасположенность, а не финансовая выгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Только 6% сочинцев были бы удовлетворены ежемесячным доходом детей в диапазоне 50–100 тыс. руб. Зарплату в пределах 100–150 тыс. руб. посчитали приемлемой 19% респондентов, а 23% участников рассчитывают на ежемесячный доход 150–200 тыс. руб.

Более высокие ожидания продемонстрировали 18% опрошенных, желающих для своих детей зарплату 200–300 тыс. руб., 13% надеются на доход 300–500 тыс. руб., а 10% — на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. Примечательно, что 8% участников исследования хотели бы, чтобы их дети зарабатывали свыше 1 млн руб. ежемесячно.

В региональном разрезе наиболее высокие финансовые ожидания продемонстрировали жители Москвы (67%), Башкортостана (63%) и Санкт-Петербурга (60%). Наименее амбициозными оказались родители из Свердловской области (36%), Нижегородской области (35%) и Татарстана (32%).

Несмотря на высокие ожидания по зарплате, абсолютное большинство респондентов (40%) считают, что при выборе профессии нужно руководствоваться не деньгами, а соответствием личным интересам и наклонностям. Для 31% опрошенных важнейшим критерием является возможность самореализации, и только 23% выделяют материальное вознаграждение как определяющий фактор.

Мария Удовик