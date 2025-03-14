Строительный мусор раздавил водовод в Александровке

Жители поселка Кирпичный в Александровке столкнулись с проблемами водоснабжения из-за нелегальной свалки строительного мусора, сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала». Местные жители пожаловались на слабое давление воды, и специалисты выехали на место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Пролетарского района города Ростова-на-Дону Фото: Администрация Пролетарского района города Ростова-на-Дону

При обследовании водопроводных сетей выяснилось, что порыв произошел в районе балки на улице Петражицкого. Трубу разорвало из-за тяжести грунта, который сваливают на место пролегания водовода. Ремонтные работы начать сразу не удалось.

Информация о нелегальной свалке передана в городскую администрацию для совместного решения проблемы. Глава Пролетарского района Зураб Киладзе взял под контроль ситуацию с разрывом водопровода, вызванного несанкционированной свалкой.

Авария произошла вечером 13 марта в поселке Кирпичный. Ситуация осложняется тем, что для устранения аварии необходимо сначала вывезти отходы. Бригады работников разделили на несколько участков, чтобы быстрее справиться с задачей. Администрация организовала подвоз воды жителям, оставшимся без доступа к ней почти сутки.

Тат Гаспарян