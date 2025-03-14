Похолодание прогнозируют синоптики в Удмуртии с 16 марта
В Удмуртии ожидается похолодание после нескольких теплых дней. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, пик тепла придется на 14 и 15 марта, когда будет до +7°С. Ближайшей ночью ожидается ветреная погода с небольшим дождем, завтра днем осадки ослабнут.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В ночь на воскресенье ожидается -2..-7°С, при прояснениях до -12°С, днем -2..+3°С. Осадки маловероятны, установится переменная облачность
В ночь на понедельник прогнозируется -4..-9°С, днем -3..+2°С, пройдет небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах с мокрым снегом.
По предварительному прогнозу, к середине следующей недели сохранится вероятность небольшого снега.