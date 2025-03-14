Под Саратовом прокуратура добилась восстановления прав многодетной семьи

В Саратовской области восстановили права многодетной семьи благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местной жительницы о нарушении прав ее многодетной семьи Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что женщина не согласилась с отказом уполномочного органа присвоить ее семье статус многодетной и выдать подтверждающий документ. Причиной стало то, что семья совместно проживает в Саратовской области с 2018 года, но мать зарегистрирована в ином регионе.

Прокуратура направила в суд иск о признании семьи многодетной. Суд удовлетворил требование. В настоящее время надзорный орган помогает семье в части оформления соответствующих документов.

Павел Фролов