Концерн «Калашников» увеличит выпуск ракетно-артиллерийского вооружения на 60%

Концерн «Калашников» намерен увеличить в 2025 году производство изделий ракетно-артиллерийского вооружения на 60% по сравнению с 2024 годом и на 170% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний из Удмуртии.

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Отмечается, что нарастить выпуск продукции получится за счет ввода в промышленную эксплуатацию производственного кластера на 700 рабочих мест.

В частности, увеличен производственный план по изготовлению зенитной управляемой ракеты для семейства ЗРК «Стрела-10», противотанковой управляемой ракеты авиационного базирования «Вихрь-1», управляемого артиллерийского снаряда «Китолов-2» и его модификаций.

Изделия отгружают в рамках госконтрактов без сбоев по утвержденным графикам. Также концерн организовал подготовку трудоустраиваемых специалистов в собственной школе производственного обучения.