Оперштаб Кубани опроверг информацию о введении масочного режима в школах

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о введении в регионе масочного режима и обязательной вакцинации от COVID-19 в образовательных учреждениях. Сообщения об этом, поступившие на электронные почты школ, назвали фейковыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Власти заявили, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а введение дополнительных ограничительных мер не планируется. В настоящее время на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты лишь две школы в Тихорецком районе — подобные меры принимаются ежегодно в период сезонного роста заболеваемости.

В связи с этим в образовательных организациях региона рекомендовано усилить контроль за проведением утренних фильтров с термометрией, соблюдать требования по использованию рециркуляторов и продолжать реализацию профилактических мер.

В оперштабе подчеркнули, что поддельное распоряжение было отправлено с адреса бесплатного почтового сервиса. Официальные ведомства края используют другой домен.

Вячеслав Рыжков