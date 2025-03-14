В Самарской области в обороте находится фальсифицированное масло из Ингушетии
Самарский Роспотребнадзор сообщил о находящемся в обороте сливочном масле производства ООО «Курскмаслопром», зарегистрированном в Ингушетии. Данная продукция является фальсифицированной.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как выяснили специалисты ведомства, по указанным на упаковке адресам ООО «Курскмаслопром» деятельность по производству молочной продукции не осуществляет.
«Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан»,— заявили в Роспотребнадоре.
Эта информация уже направлена в прокуратуру и МВД по Республике Ингушетия.