В Самарской области в обороте находится фальсифицированное масло из Ингушетии

Самарский Роспотребнадзор сообщил о находящемся в обороте сливочном масле производства ООО «Курскмаслопром», зарегистрированном в Ингушетии. Данная продукция является фальсифицированной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснили специалисты ведомства, по указанным на упаковке адресам ООО «Курскмаслопром» деятельность по производству молочной продукции не осуществляет.

«Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан»,— заявили в Роспотребнадоре.

Эта информация уже направлена в прокуратуру и МВД по Республике Ингушетия.

Алексей Алексеев