В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего неоднократно судимого жителя деревни Шоля Красночетайского округа. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии заключили под стражу рецидивиста, которого обвиняют в избиении насмерть

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Чувашии заключили под стражу рецидивиста, которого обвиняют в избиении насмерть

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел вечером 8 марта 2024 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме своего соседа. В ходе конфликта он нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия в тот же день.

Мужчина был задержан. По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент у задержанного имеется непогашенная судимость за совершение убийства. В связи с этим следствие дополнительно оценит действия или бездействие органов системы профилактики рецидивной преступности.

Артём Дергунов